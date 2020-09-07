Восемь клириков-сообщников отца Сергия лишились сана

У клириков есть время, чтобы одуматься и покаяться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Восемь клириков — священников и дьяконов, которые служили вместе с отцом Сергием, после его низвержения с духовного поста, также лишили священного сана. Об этом после заседания церковного суда Екатеринбургской епархии сообщил журналистам его председатель, протоиерей Николай Малета. Судьба самого опального схимонаха Сергия все еще под вопросом.

«Мы тщательно изучили его обращение, но церковный суд предполагает личное участие. Все, что сказано в обращении, отец Сергий должен подтвердить под присягой на Евангелии. Этого не случилось — он не приехал», — заявил Малета. По его словам, следующее заседание назначено на среду, на 12:00. Если схимонах снова не явится, назначат третье заседание, на котором уже будет принято решение о его отлучении от церкви.

Решение о лишении сана клириков из команды отца Сергея в ближайшие дни будет утверждено митрополитом Кириллом, а затем отправлено на утверждение Патриарху. У них есть время, чтобы одуматься и покаяться. Такого же покаяния церковь ждет и от мятежного схимонаха.

«Один раз он, покаявшись, пришел в церковь и прекратил свою нехристианскую жизнь (имеется в виду уголовное прошлое отца Сергия — прим.ред.) Теперь мы ожидаем чуда второго покаяния отца Сергия», — уточнил настоятель Храма на крови, отец Максим Миняйло.

Ранее на сайте Екатеринбургской епархии появилась информация, что состоится церковный суд над экс-схиигуменом Сергием. На нем его могут окончательно отлучить от церкви. Сам духовник Среднеуральского женского монастыря не придет на заседание церковного суда. По словам отца Сергия, церковь погрязла в ереси и разврате.