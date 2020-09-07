Глава церковного суда оценил слова отца Сергия о ереси в РПЦ

Председатель церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета назвал прискорбным заявление схимонаха Сергия о ереси в РПЦ и пропаганде разврата (на примере браков Натальи Поклонской). Свою оценку Малета высказал, направляясь на заседание церковного суда, на котором опального старца могут отлучить от церкви.
«Я знаком (с этим заявлением) — печально все это, прискорбно», — сказал батюшка. Он также сообщил, что не знает, явится ли схимонах на суд и будет ли сегодня принято окончательное решение. «Многое зависит, к сожалению, от воли отца Сергия. Бывало, он обещал, что придет, и не приходил. А тут, может, сказал, что не придет, а придет», — сказал Малета.
Ранее на сайте Екатеринбургской епархии появилась информация, что состоится церковный суд над экс-схиигуменом Сергием. На нем его могут окончательно отлучить от церкви. Сам духовник Среднеуральского женского монастыря не придет на заседание церковного суда. По словам отца Сергия, церковь погрязла в ереси и разврате.
Духовника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Романова) лишили сана за провокационные проповеди, распространяемые через YouTube. В своих речах Сергий призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть. Уже несколько месяцев Сергий отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
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