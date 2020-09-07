В «Шарите» и бундестаге ответили URA.RU об отравлении Навального «Новичком»

По словам врачей, отравление блогера «Новичком» является только предположением Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Нестыковки в версии с отравлением Алексея Навального «Новичком», касающиеся сильной токсичности вещества, из-за которой оно убивает человека за несколько минут, являются не более чем предположениями и слухами. Об этом URA.RU заявили в немецкой клинике «Шарите», где блогер в настоящее время проходит лечение.

«Мы не поддерживаем предположения и слухи», — подчеркнули в клинике. По словам представителей медицинского учреждения, в настоящее время врачи не располагают новой информацией о возможном отравлении Навального.

В правительстве Германии на запрос URA.RU ответили, что информацию о состоянии здоровья блогера могут предоставить только врачи и члены его семьи. Также врачи заявляли, что поддерживают тесный контакт с Юлией Навальной и публикация дополнительной информации о состоянии ее мужа будет зависеть от ее решения.

Ранее корреспонденты URA.RU направили запросы в клинику «Шарите» и бундестаг, в которых попросили официальных представителей прокомментировать появившиеся слухи о возможном отравлении Алексея Навального веществами группы «Новичок». Помимо этого, документ содержал просьбу к врачам прокомментировать состояние блогера в настоящее время.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок». В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал немецкую версию чушью.

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