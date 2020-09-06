На скандальном полигоне под Курганом произошла утечка ГСМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На МУП «Шуховский полигон» под Курганом произошла утечка солярки. Почти тонна (более 800 литров) топлива вытекла из емкости, которая размещалась в гараже. Виновной в происшествии называют девушку-кладовщицу, которой в тот момент даже не было на работе. Об этом URA.RU стало известно от источников, знакомых с ситуацией.

Инцидент произошел 7 месяцев назад, но только сейчас МУП подало в суд иск на возмещение ущерба. Виновной, по мнению руководства полигона, оказалась кладовщица. «На самую молодую сотрудницу решили повесить долг за утечку солярки. Но девушка вообще не имела доступа на полигон, где размещались ГСМ», — рассказал источник.

С его слов, после обнаружения утечки на место ЧП не были вызваны ни мастера участка, ни ответственные, кто принимал солярку. Они не присутствовали при составлении акта. Евгения Сосновских, кладовщица, с которой взыскивают 42 тысячи рублей, про иск узнала недавно. «Это [утечка] было 3 и 4 января. Я тогда вообще в Тюмени была. Спустя полгода мне пришло сообщение, что в суд вызывают. По бумагам я числюсь ответственной, но у меня даже доступа на полигон не было», — рассказала URA.RU Сосновских.

Со слов бывших сотрудников полигона, когда они узнали про претензии к Евгении, то предложили руководству полигона совместно оплатить ущерб. «Готовы скинуться те, кто имел отношение к приемке солярки, но руководство МУП отказалось. Получается, смысл всей этой тяжбы не в компенсации ущерба», — считает источник.

В администрацию Кургана, которой подчиняется МУП, URA.RU направило запрос. На момент публикации ответ не поступил. Заседание по делу назначено на 15 сентября.