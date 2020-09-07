В Кургане станет больше чиновников, выписывающих штрафы за мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудников правительства Курганской области и региональных департаментов хотят наделить полномочиями по составлению административных протоколов за нарушения правил благоустройства. Законопроект об этом внесен губернатором Вадимом Шумковым в областную думу. Сейчас такие протоколы могут составлять только чиновники муниципального уровня.

«В целях повышения эффективности деятельности по выявлению правонарушений в сфере благоустройства территорий муниципальных образований законопроектом предлагается наделить должностных лиц органов исполнительной власти Курганской области правом составлять протоколы об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте облдумы. Далее приводится список правонарушений, штрафы за которые смогут выписывать чиновники областного уровня, если облдума одобрит проект.

В список, в частности, попали статьи областного закона об административных правонарушениях, связанных с организацией несанкционированных свалок, сбросом мусора в неположенном месте и засорением остановок общественного транспорта, улиц, площадей, парков, скверов. Также сотрудники регионального правительства смогут составлять протоколы за складирование строительных материалов и дров на территории общего пользования и не принятые меры по уборке объектов благоустройства и прилегающих территорий.

Полномочия по составлению протоколов появятся не у всех госслужащих. Списки органов власти и конкретных должностных лиц будет утверждать губернатор.