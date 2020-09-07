В ЯНАО срывается досрочное голосование за новый парламент

Избирательные комиссии не могут добраться до отдаленных районов Ямала Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

График досрочного голосования по выборам депутатов заксобрания ЯНАО срывается из-за плохой погоды. Местами в регионе установился сильный туман, из-за которого члены комиссий не могут добраться до части избирателей. Об этом URA.RU рассказали в окружном избиркоме.

«В планы комиссий свои коррективы вносит погода. Больше всего проблем возникает в самых отдаленных местностях Тазовского и Ямальского районов. Сильный туман, привычное для это времени года явление, зачастую препятствует облету стойбищ и месторождений, а также выходу на реки водного транспорта», — сообщили в пресс-службе избиркома ЯНАО.

Из-за этого, уточнили в комиссии, досрочное голосование уже отклонилось от намеченного графика. На данный момент? процедуру завершили лишь в двух районах — Шурышкарском и Красноселькупском. В пяти остальных районах голосование продлится еще четыре дня. По данным на 7 сентября, в досрочном голосовании приняли участие 73% избирателей от запланированного числа.

Голосование по выборам в заксобрание ЯНАО стартовало 23 августа. Досрочно отдать свой голос могут кочевники и вахтовики на месторождениях. До них члены комиссий добираются вертолетами или водным транспортом. Основное голосование пройдет в три дня — с 11 по 13 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что перед выборами в регион с проверкой прилетел член президентского совета по развитию гражданского общества Александр Брод.