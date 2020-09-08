Госдолг России приближается к опасному уровню

Антон Силуанов пояснил, в чем опасность госдолга свыше 20% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогам 2021 года госдолг России приблизится к отметке 20% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, подчеркнув, что при этом результате будет установлен многолетний рекорд.

Силуанов, отвечая на идею главы ВТБ Андрея Костина увеличить госдолг, заметил, что правительство уже пошло на этот шаг. По его словам, в следующем году РФ подойдет к черте около 20% долга к ВВП, пишет «Интерфакс».

«Это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно. Потому что нас тоже оценивают те инвесторы, которые работают с нашими бумагами в экономике», — отметил Силуанов. Он подчеркнул, что заимствования были краткосрочной реакцией на ситуацию с коронавирусом, однако далее правительство по этому пути идти не будет.

Силуанов в середине августа рассказывал, что госдолг увеличился в связи с тем, что государству нужно было оказать поддержку гражданам и бизнесу в период действия ограничений. По состоянию на 1 июля госдолг составлял 1,55 триллиона рублей.