Всего в регионе не хватает 1018 специалистов с медобразованием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области открыты 1018 вакансий для врачей и специалистов со средним медицинским образованием. Такие данные размещены на сайте областного департамента здравоохранения.

На 1 сентября в регионе были открыты 554 вакансии для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Специалистам со средним медицинским образованием предлагают устроиться в области на 464 вакансии.

В регионе для врачей больше всего вакансий открыто в Шадринской центральной районной больнице. Там требуются 39 специалистов. Специалисты со средним медицинским образованием наиболее востребованы в Щучанской ЦРБ. Там свободны 44 вакансии.

По данным областного Управления по труду и занятости населения, 1 августа в регионе не хватало 284 врачей и 368 фельдшеров, акушеров и медсестер. Представители областного правительства объяснили, что обычно молодые врачи не возвращаются в Курганскую область, так как во время учебы у них появляется семья или работа.

Для привлечения медиков власти дают им субсидию на ипотеку, частично оплачивают аренду жилья, выплачивают подъемные пособия по 100-150 тысяч рублей. Медикам, которые поедут в небольшие населенные пункты региона, предлагают от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.