Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил сделать ежегодную диспансеризацию школьников обязательной. Заявление чиновник сделал после сообщений о смерти тюменского одиннадцатиклассника на уроке физкультуры.
«Это не первый случай гибели школьника на уроке физкультуры. В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма „по желанию“ может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка. Считаю, что профилактический медосмотр школьников необходимо делать обязательным каждый год перед началом учебного года или в начале учебного года», — заявил Свищев РИА «Новости».
По мнению политика, обязательные профилактические осмотры снизят риск гибели детей в школах. Ранее агентство писало о том, что 8 сентября в одной из тюменских гимназий на уроке физкультуры скончался ученик одиннадцатого класса. Предположительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. В городском департаменте образования сообщили, что у юноши была основная группа здоровья, он занимался спортом и регулярно обследовался во время медицинских осмотров.
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