В тюменской школе умер ребенок

Врачам спасти школьника не удалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменской гимназии №12 11-классник в результате несчастного случая умер на уроке физкультуры. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

«Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось», — прокомментировал в оперштабе.

В городском департаменте образования сообщили, что у юноши была основная группа здоровья, он занимался спортом и регулярно обследовался во время медицинских осмотров. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники следственного комитета по Тюменской области. Предположительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее URA.RU сообщало, что весной в Магнитогорске старшеклассник умер во время урока физкультуры. Он также потерял сознание, спасти прибывшим в школу врачам его не удалось.