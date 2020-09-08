08 сентября 2020

В самом крупном районе Кургана начнут строить больницу. Ее проект одобрил Мишустин

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, курганская детская поликлиника, мультфильмы, дети у телевизора
Новую детскую поликлинику в Кургане начнут строить в 2021 году (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане начнут строить детскую поликлинику в районе Заозерный в 2021 году. Об этом сообщили представители областного департамента в здравоохранения в instagram-аккаунте губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Проект здания новой детской поликлиники прошел государственную экспертизу. Начало строительства ожидается в 2021 году», — объяснили в департаменте. Для поликлиники администрация Кургана выделила участок земли в седьмом микрорайоне.

Так представители департамента прокомментировали обращение, оставленное в аккаунте губернатора. «Обещали за год-два построить [поликлинику]. Район растет, в семьях по двое-трое детей, и текущая детская поликлиника не справляется с притоком пациентов», — написал пользователь proxima_cen.

27 февраля глава Курганской области Вадим Шумков показал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину план развития Заозерного — района, где проживает треть населения Кургана. В плане также была обозначена данная детская поликлиника. По словам Мишустина, федеральное правительство выделит 90 процентов средств на ее строительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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