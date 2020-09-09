Германия настаивает на том, что Навальный был отравлен

Вице-канцлер ФРГ Габриель Зигмар утверждает, что на Навального совершено покушение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Власти Германии продолжают настаивать, что на Алексея Навального было совершено покушение. Как заявил вице-канцлер ФРГ Габриель Зигмар, российский блогер был отравлен веществом группы «Новичок».

«Покушение на Навального было произведено однозначно при помощи вещества из группы «Новичок», — приводит слова немецкого политика РИА «Новости». Также Берлин вновь призвал Россию к сотрудничеству по делу Навального и ожидает проведения расследования.

О том, что блогер отравлен ядом из группы «Новичок», кабмин Германии объявил 2 сентября, напоминает агентство Nation News. Позже в беседе с URA.RU отравление опровергли московский медик и химик. Разработчик вещества считает, что попытки связать болезнь блогера Алексея Навального с отравлением «Новичком» — это «политическая ерунда». В свою очередь, Россия возмущена тем, что власти Германии не отвечают на официальные запросы по делу Навального. В МИД РФ заявили, что нападки стран G7 по поводу госпитализации блогера не имеют оснований, передает телеканал 360.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно в Омске. Там блогер впал в кому. Позже россиянина по требованию его семьи перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Навальный вышел из комы 7 сентября.