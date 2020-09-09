В идее Медведева о новых выплатах нашли угрозу для экономики РФ

Введение минимального гарантированного дохода для жителей страны приведет к тому, что граждане перестанут работать. Так в беседе с URA.RU экономист Сергей Жаворонков прокомментировал идею зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева выплачивать деньги всем россиянам.
Ранее Медведев предложил выплачивать всем гражданам России, независимо от их социального статуса, минимальную сумму средств на личные расходы. По словам Жаворонкова, такая идея не нова, но полноценных экспериментов не было ни в одной стране мира. «Идея остается в рамках концепции, не проверенной на практике. Отношусь к ней скептически. Россия — бедная страна. Здесь не будет возможности выплачивать всем деньги, чтобы на них прожить. А если платить копейки, то непонятно, зачем это тогда», — назвал минусы такой идеи экономист.
Жаворонков привел в пример Финляндию, где небольшой группе людей несколько лет выплачивали гарантированный доход. «Идеологи концепции говорили, что люди не будут тунеядцами. Но все приводит к тому, что если человеку будут просто так платить деньги, то он не будет работать», — заключил Жаворонков.
Экономист также обратил внимание, что гарантированный доход не связан ни с минимальным прожиточным минимумом, ни со стимулирующими выплатами гражданам во время пандемии коронавируса. «Стимулирующие меры встречаются в мире и не во время пандемии. Но это бонус. А идея базового дохода — платить каждый месяц», — сказал собеседник.
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