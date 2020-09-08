Ксения Собчак уверена, что Михаил Ефремов мог выйти через три года по УДО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Телеведущая Ксения Собчак считает главным виновником жесткого приговора актеру Михаилу Ефремову его адвоката Эльмана Пашаева. Журналистка в своем telegram-канале подчеркнула, что обычно срок приговора по таким статьям на несколько лет меньше.

«Если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний — было бы 4-5 лет. Миша, по наивности, кого-то послушал и поверил, что Пашаев поможет и надо его слушаться», — считает Собчак. Она подчеркнула, что без такого адвоката актер, раскаявшись, вышел бы по УДО через 2-3 года.

Собчак уверена, что Ефремов просто не смог смириться с тем, что придется отсидеть реальный срок, поэтому и доверился Пашаеву. Однако выбранная адвокатом стратегия обеспечила артисту самый жесткий приговор и гнев многих людей, говорит журналистка.

На момент публикации новости комментарий от Эльмана Пашаева по поводу высказывания Собчак URA.RU получить не смогли. 8 сентября Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за пьяное ДТП в центре Москвы. При этом обвинитель просил для артиста 11 лет тюрьмы. В июне Jeep актера вылетел на встречку и столкнулся с другой машиной, водитель которой скончался в больнице.