Тюменская порнозвезда чуть не умерла, пытаясь похудеть

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) тяжело перенесла операцию по липосакции (косметической операции по удалению жировых отложений) из-за скрытого хронического заболевания. Об этом она рассказала URA.RU. Тейлор уточнила, что врачам пришлось применить сильнодействующие препараты, чтобы ей помочь.
«После наркоза я еле очнулась: у меня как-будто ком в горле стоял, я даже забыла от этого про боли в животе и операцию. Быстро вызвали анестезиолога, он вколол мне сильнодействующие препараты. В общем, еле отошла от всего этого. Потом врачи сказали, что это из-за хронического заболевания, о котором я даже не знала», — пояснила она агентству.
Тейлор добавила, что на операцию по уменьшению веса на 2,5 кг она потратила более 300 тысяч рублей. Результатом тюменская порнозвезда осталась довольна, потому что это «должно помочь ей в работе».
Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Сейчас в кино для взрослых она не снимается, но готова вернуться туда, если поступят интересные предложения. Ранее агентство писало о том, что Тейлор сообщила, кто станет ее мужем и раскрыла стоимость своих картин.
Подписывайтесь на URA.RU в