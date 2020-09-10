В Кремле оценили возвращение прямых выборов свердловских мэров

Активисты сдали более 10 тысяч подписей за возвращение прямых выборов мэров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Свердловской области имеет свои основания, следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Вопрос поднимался в ходе его пресс-конференции российским СМИ.

«Я не буду озвучивать никакую позицию. Существует нынешняя практика. Я напомню, неоднократно регионы сталкивались с такой ситуацией, когда глава региона и мэр крупнейшего города находились в страшном, деструктивном противостоянии для региона. Город отставал в развитии, регион страдал, и все это длилось годами», — уточнил Песков.

Группа «Народная инициатива» собрала 14972 подписей за возвращение прямых выборов глав городов Свердловской области. После перепроверки из-за ошибок в оформлении осталось 13 109 подписей, которые сегодня были сданы в заксобрание региона. В течение двух недель аппарату заксобрания необходимо проверить достоверность подписей.