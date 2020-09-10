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Самое актуальное в Тюменской области на 11 сентября. Таксисты отказываются возить клиентов, в Тобольском районе массово увольняются чиновники

© Служба новостей «URA.RU»
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Тобольск. Виды и градоначальник, тобольск, вид сверху
Тобольские чиновники планируют массово покинуть свои посты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Чиновники Тобольского района решили покинуть свои посты — тюменские таксисты собираются поддержать коллегу — персонал торговых центров эвакуировали. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

В Тобольском районе массово увольняются чиновники

  • Главы тобольских сельских поселений собираются покинуть свои посты из-за нежелания работать с новым руководителем администрации района Леонидом Митрюшкиным.

Таксисты Тюмени решили отказаться от пассажиров с детьми

В Тюмени эвакуировали персонал торговых центров

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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