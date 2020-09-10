Тобольские чиновники планируют массово покинуть свои посты
Чиновники Тобольского района решили покинуть свои посты — тюменские таксисты собираются поддержать коллегу — персонал торговых центров эвакуировали. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:
В Тобольском районе массово увольняются чиновники
- Главы тобольских сельских поселений собираются покинуть свои посты из-за нежелания работать с новым руководителем администрации района Леонидом Митрюшкиным.
Таксисты Тюмени решили отказаться от пассажиров с детьми
- Тюменские водители «Яндекс. Такси» несколько дней не будут перевозить пассажиров с детьми в знак солидарности с коллегой, на которого накануне напала многодетная клиентка.
В Тюмени эвакуировали персонал торговых центров
- В Тюмени 10 сентября из трех торговых центров эвакуировали людей. Об этом стало известно от очевидцев.
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