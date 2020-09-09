Тюменские таксисты объявят бойкот пассажирам с детьми

Днем ранее на водителя «Яндекс. Такси напала многодетная пассажирка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские водители «Яндекс. Такси» хотят на несколько дней отказаться от перевозки пассажиров с детьми. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Таксисты решили таким образом поддержать коллегу, на которого накануне напала многодетная клиентка.

«На самом деле, это довольно распространенная ситуация. Заказывают такси по тарифу „эконом“, а сами выходят с маленькими детьми и требуют их доставить по нужному адресу. После этого инцидента мы планируем на два-три дня отказаться от поездок даже по тарифу „детский“, хотим поддержать пострадавшего водителя. Потому что к таксистам нужно относиться по-человечески», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что стоимость детского тарифа выше «эконома» на 30-40 рублей, но большинство тюменцев предпочитает эти деньги экономить, не задумываясь о безопасности детей. В центральный офис компании «Яндекс. Такси» направлен письменный запрос. К моменту написания новости ответ на него не получен. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени многодетная пассажирка напала на таксиста за отказ везти её с ребенком без удерживающего устройства.