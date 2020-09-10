10 сентября 2020
09 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 11 сентября. ЛДПР раскололась перед выборами, школьники отправились на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд ЛДПР в Перми, поезд ЛДПР
В ЛДПР перед выборами произошли разногласия Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Несколько школ перевели учеников на дистанционное обучение — в ЛДПР начался раскол — Махонин перераспределил функции в правительстве края и сменил избирательный участок. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

Школьники переходят на дистант из-за коронавируса

Либерал-демократы раскололись перед выборами

  • В пермском региональном отделении ЛДПР произошло разделение на две группы. Депутат гордумы от ЛДПР Илья Лисняк, и депутат краевого парламента Олег Постников не могут распределить роли.

Махонин перераспределил функции чиновников

  • Врио губернатора Дмитрий Махонин документально закрепил за замминистра строительства Дмитрием Солодовым координацию работы «Управления капитального строительства Пермского края» и «Управления госэкспертизы Пермского края», а Фаиной Минх — «Управление по реализации жилищных программ Пермского края».

Глава края сменил избирательный участок

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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