В ЛДПР перед выборами произошли разногласия
Несколько школ перевели учеников на дистанционное обучение — в ЛДПР начался раскол — Махонин перераспределил функции в правительстве края и сменил избирательный участок. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:
Школьники переходят на дистант из-за коронавируса
- Ученики нескольких школ Перми и Соликамска переведены на дистанционное обучение из-за того, что у нескольких школьников выявлен коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Пермского края.
Либерал-демократы раскололись перед выборами
- В пермском региональном отделении ЛДПР произошло разделение на две группы. Депутат гордумы от ЛДПР Илья Лисняк, и депутат краевого парламента Олег Постников не могут распределить роли.
Махонин перераспределил функции чиновников
- Врио губернатора Дмитрий Махонин документально закрепил за замминистра строительства Дмитрием Солодовым координацию работы «Управления капитального строительства Пермского края» и «Управления госэкспертизы Пермского края», а Фаиной Минх — «Управление по реализации жилищных программ Пермского края».
Глава края сменил избирательный участок
- Врио губернатора Дмитрий Махонин изменил адрес своего избирательного участка, чтобы проголосовать на выборах главы региона.
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