В ЯНАО резко выросло число госпитализированных с коронавирусом

На Ямале подтверждено 13 944 случая заболевания коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирусом заболели 50 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Согласно данным властей, за день число ямальцев, которым требуется госпитализация, выросло сразу на 23 человека.

«11 сентября в ЯНАО подтверждено 50 новых случаев заболевания. 333 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями», — говорится в сообщении оперштаба. Сутками ранее в больницах находились 310 человек. Больше всего новых случаев подтверждено в Ноябрьске, где заболели восемь горожан. Столько же инфицированных на месторождениях. В Лабытнанги заразились семь жителей, в Новом Уренгое — пять, а в Салехарде и Тарко-Сале — по четыре. Заболевания продолжаются в отдаленном селе Салемал, где уже подтверждено 10 случаев.

Всего в ЯНАО зафиксировано 13 944 случая коронавируса. За последние сутки от болезни вылечились 15 человек, а за все время пандемии выздоровели 13 129 ямальцев. Жертвами инфекции стали 95 жителей округа. За последние дни в ЯНАО скончались пятеро пациентов — последний раз такая смертность была в середине августа. На данный момент, шесть заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО сейчас равен 1,07. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина. Несмотря на это, с начала сентября в ЯНАО идет уже третий этап.