В ЯНАО украли деньги из бюджета скандальной тюменской программы

В ЯНАО возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных 1,5 млн рублей. Средства, нарушая закон, получила фирма «Северагропродукт» по программе «Сотрудничество», в которую вместе с Ямалом входят ХМАО и Тюменская область. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.
В ходе проверки надзорный орган выяснил, что в июне 2019 года «Северагропродукт» заключил договор с ямальским и тюменским департаментами агропромышленного комплекса (АПК). Согласно документу, который проходил по программе «Сотрудничество», компании выдали деньги на приобретение модульной мини-пекарни по производству хлеба в селе Ныда. «Общий размер субсидии составил 4,75 млн рублей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Помимо этого, раскрылось, что «Северагропродукт» предоставил в ямальский департамент АПК фиктивный договор. По нему, как установила окружная прокуратура, фирма умышленно завысила стоимость приобретенной мини-пекарни на 1,5 млн рублей.
Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ямальская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Связаться с представителями «Северагропродукта» к моменту публикации URA.RU не удалось. Известный номер офиса организации оказался отключен.
Программа «Сотрудничество» действует на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. По ней финансово обеспечиваются социальные и инфраструктурные проекты в этих регионах. К программе регулярно возникают вопросы из-за недостроенных учреждений и завышенных цен на возведение объектов. Югра и Ямал ежегодно пополняют бюджет программы, направляя средства в казну Тюменской области. В частности, в 2020 году ЯНАО выделил 28 млрд рублей, а ХМАО — 14 млрд рублей.
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