Тюменский губернатор отказался менять скандальную программу, которую критикуют депутаты

Александр Моор (на фото слева) поддерживает программу «Сотрудничество» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программа «Сотрудничество», в рамках которой на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО возводятся социальные и инфраструктурные объекты, не требует изменений. Об этом на заседании областной думы сказал тюменский губернатор Александр Моор. До этого к проекту было много вопросов.

Глава региона 30 мая представлял отчет о работе правительства. После выступления Моора депутат Михаил Селюков поинтересовался у губернатора, что нужно сделать, чтобы программа работала без сбоев, стоит ли поменять ее механизм. «У меня нет оснований предлагать изменить существующий механизм программы, поскольку считаю его эффективным и сложившимся за многие годы. Мы должны гордиться, что он есть. И (продолжим вместе с Югрой и Ямалом) совместно решать вопросы, которые ставят президент, жизнь и жители регионов», — сказал Моор.

К программе «Сотрудничество» постоянно возникают вопросы по поводу реализации проектов, недостроенных учреждений и завышенных цен на возведение объектов. Депутаты облдумы не раз поднимали вопрос о целесообразности этой программы. Например, нижневартовскую больницу власти Тюменской области и Югры пытаются построить уже более 10 лет. На ее завершение из программы «Сотрудничество» выделено 6,9 млрд рублей. В ГСК «Югория» из программы «Сотрудничество» были вложены миллиарды рублей. В мае 2018 года властям Югры удалось продать компанию за 2,9 млрд рублей, что существенно ниже вложенных в нее средств.