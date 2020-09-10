10 сентября 2020

Новый свердловский министр исправляет опечатки предшественника

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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов негодовал из-за опечатки в указе бывшего главы ведомства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов исправляет грамматические ошибки в указах, подготовленных бывшим главой ведомства Андреем Цветковым, рассказали собеседники URA.RU в областном минздраве. Документ с ошибкой экс-министр подписал незадолго до отставки, 2 июля.

«Указ лежал среди рабочей документации, Андрей Карлов обратил внимание на одну опечатку, но стал негодовать и распорядился исправить ее», — утверждает собеседник агентства.

Пресс-секретарь министерства Константин Шестаков не ответил на звонок URA.RU. По данным собеседника агентства, речь идет об указе, который регламентирует выполнение госзаказа учреждениями, подконтрольными минздраву. В нем содержался текст «анализ результатов анкетирования пациентов для изучения удовлетворенности предоставленной услугой (работай)». После скандала вышли правки к указу, где слово было написано правильно — «работой».

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июля назначил главой министерства здравоохранения Свердловской области главу ДГКБ №9 Андрея Карлова. Отставка Цветкова произошла на фоне высоких показателей заболеваемости коронавирусом в регионе и жалоб на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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