Новый свердловский министр исправляет опечатки предшественника

Глава министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов исправляет грамматические ошибки в указах, подготовленных бывшим главой ведомства Андреем Цветковым, рассказали собеседники URA.RU в областном минздраве. Документ с ошибкой экс-министр подписал незадолго до отставки, 2 июля.
«Указ лежал среди рабочей документации, Андрей Карлов обратил внимание на одну опечатку, но стал негодовать и распорядился исправить ее», — утверждает собеседник агентства.
Пресс-секретарь министерства Константин Шестаков не ответил на звонок URA.RU. По данным собеседника агентства, речь идет об указе, который регламентирует выполнение госзаказа учреждениями, подконтрольными минздраву. В нем содержался текст «анализ результатов анкетирования пациентов для изучения удовлетворенности предоставленной услугой (работай)». После скандала вышли правки к указу, где слово было написано правильно — «работой».
Губернатор Евгений Куйвашев 28 июля назначил главой министерства здравоохранения Свердловской области главу ДГКБ №9 Андрея Карлова. Отставка Цветкова произошла на фоне высоких показателей заболеваемости коронавирусом в регионе и жалоб на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области.
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