Похищение человека в Екатеринбурге приписали подрядчику «АтомСК»

Андрей Галаган не скрывает свою причастность к делу Фото: со страницы Андрея Галагана во «ВКонтакте»

Стало известно, кто руководил похищением екатеринбуржца Олега Сербиенко, живущего в частном доме на улице Шейнкмана возле площадки «Атомстройкомплекса». Организатором акции следователи считают Андрея Галагана — руководителя охранных фирм, работающих на подрядах «АСК». Об этом URA.RU сообщили источник в силовых структурах.

«Он взял на себя вину, чтобы прикрыть истинных заказчиков. Был задержан как организатор и дал показания», — говорит собеседник агентства в правоохранительных органах. По его данным, мужчина явился к следователям самостоятельно, когда исполнители похищения были задержаны по горячим следам и дали показания, заключив сделку со следствием.

Сам Галаган подтвердил, что давал показания по факту похищения человека, однако заявляет, что сделал это добровольно. «Я сам явился. Тот, которого уже осудили (Андрей Черепанов, приговор по нему состоялся 4 сентября — прим.ред.), — это мой сотрудник, поэтому я и пришел, — заявил URA.RU Андрей Галаган. — Роли у меня никакой пока нет — следственные действия продолжаются. Была бы [роль] — я бы уже не ходил, наверное, на свободе».

Комментировать версию о том, что он взял вину на себя, чтобы прикрыть истинных заказчиков, Галаган отказался. URA.RU направило запрос о комментарии в пресс-службу корпорации «АСК».

Андрей Галаган — учредитель и директор множества охранных фирм, задействованных в подрядах на объектах, связанных с «АСК». Он регулярно попадает в скандалы из-за конфликтов с жильцами. Так, на днях жители ЖК «Nova Park» обвинили его в избиении активиста, призывавшего сменить управляющую компанию. По словам пострадавшего, когда он разносил по квартирам бюллетени для голосования, Галаган поймал его и избил.

В 2016 году Галаган стал героем скандала с задержанием фотографов-экстремалов, которые проникли на верхние этаже ЖК «Олимпийский», сняли панораму города, но были пойманы. По их слова, Галаган отобрал у них две фотокамеры Canon на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Андрей Галаган — учредитель и руководитель множества фирм, связанных с «Атомстройкомплексом» Скриншот: справочная система «Сбис»