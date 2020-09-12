Траурная церемония длилась больше двух часов Фото: Андрей Александров © URA.RU

В Сургуте состоялось прощание с погибшим вором в законе Владимиром Зятьковым по кличке Зятек. В зал городского крематория, где была организована траурная церемония, пришли сотни людей, передает корреспондент URA.RU.

Траурная церемония получилась настолько многолюдной, потому что родные и близкие прощались и с другими жертвами столкновения катера с баржей. Но для проводов в последний путь погибшего вора в законе приехали представители криминальных кругов со всей страны. «Люди приехали из Екатеринбурга, Москвы, были представители различных национальных диаспор. Но хоронить Зятька повезут в Ишим, на родину. Там где покоятся его родители. Такова была его воля», — сообщил источник URA.RU, знакомый с семьей Зятькова.

Другой собеседник агентства сказал, что в Ишиме похороны Зятькова состоятся в воскресенье. «Много времени уйдет на дорогу. Между городами 900 километров. Туда поедет целая колонна машин, в Сургут приехали родственники и близкие Зятькова, которые и будут сопровождать катафалк. Сами похороны тоже будут пышными. Кто-то из авторитетных людей приедет непосредственно в Ишим. Туда проще добираться людям из Екатеринбурга и того же Челябинска», — констатировал собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что Зятьков погиб при столкновении катера, которым он сам управлял, со стоящей баржей. Вместе с ним жертвами стали три пассажира судна. Еще четверо человек получили травмы и были госпитализированы.

Проститься с Владимиром Зятьковым и другими жертвами речной трагедии пришли сотни людей Фото: Андрей Александров © URA.RU

На прощание с Владимиром Зятьковым были раскуплены почти все цветы в цветочных лавках на сургутском кладбище Фото: Андрей Александров © URA.RU