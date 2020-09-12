В Курганской области назвали минусы трехдневного голосования

У членов избирательных комиссий и наблюдателей возникают трудности из-за системы трехдневного голосования. Об этом на брифинге в региональном избиркоме сообщил уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин, передает корреспондент URA.RU.
«Есть серьезное напряжение в связи с тем, что за три дня накапливается усталость членов участковых избирательных комиссий. Это важно, потому что эта работа чрезвычайно ответственная», — объяснил Шалютин. К минусам он также отнес то, что трехдневное голосование нарушает процесс работы образовательных и культурных учреждений, где находятся участки.
Шалютин отметил, что проблемы возникают и у наблюдателей, ведь пятница — это будний день. Из-за этого у них на работе могут возникнуть конфликтные ситуации. «Практически везде, где мы побывали, отсутствуют наблюдатели от каких-либо политических партий, кроме одной политической [правящей] партии. <…> Когда мы видим [такое], это значит, что сама политическая система не готова к этому», — добавил он. К плюсам трехдневной системы он отнес то, что у людей, которые не могут сходить на выборы в выходной день, появилась возможность проголосовать.
С 11 по 13 сентября в регионе проходят выборы в Курганскую облдуму, Шадринскую гордуму и 22 районных думы. К утру 13 сентября в области проголосовали 18,67% избирателей.
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