Наблюдатели заявили о попытке дискредитировать выборы в ЯНАО

На участках в Ноябрьске и Новом Уренгое сообщают о якобы произошедшем нарушении прав членов комиссий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Общественное движение «Голос», проводящее мониторинг избирательных кампаний, сообщило о наличии нарушений на выборах в заксобрание ЯНАО. На онлайн-портале активистов появились данные о том, что членам комиссий с правом совещательного голоса от КПРФ якобы запрещают вести фото- и видеосъемку на участках. Пока ни одно заявление не подтвердилось, а официальные ямальские наблюдатели заявляют о попытке дискредитировать голосование.

На сайте «Карта нарушений» появились отметки о жалобах в Новом Уренгое и Ноябрьске. В описании к ним сказано, что на нескольких избирательных участках представители от КПРФ якобы столкнулись с нарушением прав. «В помещении для голосования члену комиссии с правом совещательного голоса препятствовали в осуществлении фото- и видеосъемки. В ответ на жалобу комиссия ответила, что правом проводить фото- и видеосъемку наделены только наблюдатели и представители СМИ», — говорится в одном из заявлений.

Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин в разговоре с URA.RU отметил, что пока ни одна из жалоб не подтвердилась. По его словам, дело в том, что заявители пытались фотографировать личные данные граждан, а это запрещено законом. «Провокаторы пытаются снять личные данные избирателей — паспорта, списки, а когда им запрещают это, пишут заявления. В Ноябрьске суд уже признал правомерной позицию избирательной комиссии по такому „запрету“», — пояснил Заякин.

Глава Общественной палаты добавил, что оппозиционные наблюдатели составляют жалобы преднамеренно. «Округ на этих выборах разделен на две части: в одном ведется нормальная избирательная кампания, а в другом выборы пытаются дискредитировать представители КПРФ. В двух городах по приглашению коммунистов высадился десант — представители движения „Голос“ и „Левого фронта“. Эти люди назначены членами УИКов с правом совещательного голоса от КПРФ. Они не скрывают, что приехали к нам, чтобы заниматься провокациями, и получают деньги в зависимости от количества поданных жалоб», — заключил Заякин.