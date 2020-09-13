13 сентября 2020

В самом проблемном челябинском городе обновилась власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгения Чудновец на суде по «делу Сандакова». Челябинск, войнов игорь
Политический патриарх Миасса Игорь Войнов проиграл выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Кризис власти в Миассе

В самом политически проблемном городе Челябинской области Миассе подвели итоги выборов в городское собрание. Депутатский корпус обновился более чем на две трети, сообщили URA.RU в городском штабе. В новый состав не попали депутаты-старожилы Фатих Мамлеев и Игорь Войнов.

«Из 25 депутатов, выигравших выборы в 2015 году, в новый состав вошли 8 человек, — уточнили в штабе. — От „Единой России“ в новый состав попадают 12 кандидатов, от „Справедливой России“ — два человека, от КПРФ — один, остальные — самовыдвиженцы».

В новый состав не попали депутаты-старожилы, отработавшие несколько созывов, — Игорь Войнов и Фатих Мамлеев. Войнов ранее занимал пост главы Миасса, а потом был спикером горсобрания. Не смогли выиграть выборы представители так называемой «группы коммунальщиков» — Тадий Уминский, Александр Бирюков и Вадим Храмцов. Но получил мандат ранее судимый Владимир Мурашкин, связанный с ОПГ «Турбазовские». Действующий спикер горсобрания Евгений Степовик в новый состав не баллотировался. По данным URA.RU, новым спикером должен стать выигравший выборы по округу №1 Сергей Сесюнин.

Выборы органов местного самоуправления в городах и районах области проходили одновременно с выборами в заксобрание. Самая конкурентная муниципальная избирательная кампанией, по сравнению с другими городами, была в Миассе. Здесь на 26 мест в горсобрании претендовало 198 человек. Это сделало Миасс самым проблемным политическим городом. Губернатор Алексей Текслер во время визита в Миасс призвал представителей местных элит прекратить конфликты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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