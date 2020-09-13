В самом проблемном челябинском городе обновилась власть

Политический патриарх Миасса Игорь Войнов проиграл выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Кризис власти в Миассе

В самом политически проблемном городе Челябинской области Миассе подвели итоги выборов в городское собрание. Депутатский корпус обновился более чем на две трети, сообщили URA.RU в городском штабе. В новый состав не попали депутаты-старожилы Фатих Мамлеев и Игорь Войнов.

«Из 25 депутатов, выигравших выборы в 2015 году, в новый состав вошли 8 человек, — уточнили в штабе. — От „Единой России“ в новый состав попадают 12 кандидатов, от „Справедливой России“ — два человека, от КПРФ — один, остальные — самовыдвиженцы».

В новый состав не попали депутаты-старожилы, отработавшие несколько созывов, — Игорь Войнов и Фатих Мамлеев. Войнов ранее занимал пост главы Миасса, а потом был спикером горсобрания. Не смогли выиграть выборы представители так называемой «группы коммунальщиков» — Тадий Уминский, Александр Бирюков и Вадим Храмцов. Но получил мандат ранее судимый Владимир Мурашкин, связанный с ОПГ «Турбазовские». Действующий спикер горсобрания Евгений Степовик в новый состав не баллотировался. По данным URA.RU, новым спикером должен стать выигравший выборы по округу №1 Сергей Сесюнин.

Выборы органов местного самоуправления в городах и районах области проходили одновременно с выборами в заксобрание. Самая конкурентная муниципальная избирательная кампанией, по сравнению с другими городами, была в Миассе. Здесь на 26 мест в горсобрании претендовало 198 человек. Это сделало Миасс самым проблемным политическим городом. Губернатор Алексей Текслер во время визита в Миасс призвал представителей местных элит прекратить конфликты.