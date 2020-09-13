В администрации Нового Уренгоя начались перестановки

Должности в мэрии газовой столицы освободили замглавы и три его советника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

После подведения итогов выборов в законодательное собрание ЯНАО в Новом Уренгое начались кадровые перестановки. Как сообщили представители мэрии, уже известно об отставке одного из замов главы и трех советников.

«У [заместителя мэра] Надежды Бондарь в прошлую пятницу был последний рабочий день, — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Нового Уренгоя. — Временно исполняющим обязанности назначен Михаил Терещенко». Кроме того, в отставку ушли сразу трое советников главы города: Владимир Нуйкин, Александр Рябов и Наталья Ливкутная.

Слухи об увольнении замглавы города Андрея Мартынова в мэрии опровергают, сейчас чиновник, по официальной информации, находится в отпуске. О причинах увольнения Бондарь официально не сообщается, в мэрии она курировала вопросы социальной политики.

Ранее стало известно о сложении полномочий спикером гордумы Ириной Груздевой в связи с переизбранием местного совета депутатов. Одновременно поступило сообщение, что председатель уволилась с поста главврача Новоуренгойской ЦГБ.

Бывший мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз официально сложил полномочия в начале прошлой недели. Его обязанности временно исполняет недавно назначенный первый заместитель главы города Андрей Воронов, ранее работавший в должности замгубернатора ЯНАО.