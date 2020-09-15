Конфликт между футболистом и арбитров произошел во время матча Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший футболист сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на арбитра Никиту Данченкова. Адвокат пострадавшего намерен добиться возбуждения дела по покушению на убийство.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этой статье футболисту грозит штраф до 40 тысяч рублей либо четыре месяца ареста. Однако адвокат Данченкова не согласен с этим.

«Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Умысел был в покушении на убийство, он не мог не осознавать силу удара своей ноги по голове», — заявил в беседе с изданием «Чемпионат» адвокат Александр Островский. По его словам, Данченков чудом остался жив.

Инцидент с участием Широкова и Данченкова произошел 10 августа. Во время матча любительского турнира «Московский кубок селебрити» экс-капитан сборной России остался недоволен решением арбитра и нанес ему удар в лицо. По словам организатора турнира Германа Попкова, конфликт завязался на пустом месте. Предполагается, что арбитр Никита Данченков собирался показать Широкову красную карточку, а тот начал его избивать.

Это уже не первый случай, когда российские футболисты нападают на людей. Ранее футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева осудили за нападение на чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука осенью 2018 года.