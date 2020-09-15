Москва срочно готовит челябинскому губернатору новую должность

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит региональное отделение партии «Единая Россия» 16 сентября в статусе и. о. секретаря. Как сообщил URA.RU источник в партии, соответствующее решение будет принято на заседании президиума Генсовета «ЕР» в Москве.
«Текслер станет и. о. секретаря отделения до областной партконференции», — сообщил URA.RU источник в «ЕР». На этой конференции, дата которой еще не определена, Текслера должны избрать руководителем отделения. Предложение возглавить партию в Челябинске губернатору озвучил лидер «ЕР» Дмитрий Медведев.
Это предложение было сделано вечером 13 сентября, сразу после выборов в заксобрание региона, когда стало известно, что «ЕР» получит большинство мандатов в областном парламенте. Списки «ЕР» на выборах возглавил сам Текслер.
Получить комментарий действующего секретаря отделения, спикера ЗСО Владимира Мякуша не удалось, его телефон не отвечает. Когда Медведев озвучил предложение Текслеру стать во главе челябинской «ЕР», стоявший рядом Мякуш сразу же выразил готовность передать партийный пост губернатору. В резиденции Текслера от комментариев воздержались.
На областной конференции «ЕР» должны не только сменить секретаря отделения, но и распределить руководящие должности в новом составе ЗСО. Сейчас идут консультации по подготовке новой структуры заксобрания. Мякуш сохранит свой пост председателя ЗСО.
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