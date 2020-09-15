Создатель вакцины от COVID заявил о возможных 10 волнах болезни

Новые волны коронавируса стоит ждать до тех пор, пока у людей не выработается популяционный иммунитет от него. Это может быть даже не две и не три волны, а все 10, считает директор центра института Гамалеи Александр Гинцбург.
«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна», — объяснил Гинцбург в эфире «Первого канала». Так эксперт ответил на вопрос о возможности второй волны заболеваемости коронавирусом.
Роспотребнадзор считает, что после выработки популяционного иммунитета COVID-19 станет сезонным заболеванием, рассказало агентство Nation news. В августе в России уже появилась первая вакцина от ковид «Спутник V». Ей привились дочь президента России Владимира Путина, российский вице-премьер и еще несколько высокопоставленных политиков. Всего в России разрабатывается 26 вакцин.
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