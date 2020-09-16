Инстасамка выпустила трек «Витон»

Российская хип-хоп и рэп исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева, родилась в Тобольске) выпустила полную версию трека «Витон». Всего через 30 минут после выхода релиз набрал уже почти 24 тысячи прослушиваний и несколько тысяч комментариев.
Сниппет «Витона» был опубликован в соцсетях Инстасамки еще 6 августа. Анонс трека в Instagram набрал более 2 млн просмотров. Поклонники Зотеевой ждали выход «Витона» сразу после концерта в Москве, 12 сентября. Однако трек так и не не вышел, что вызвало возмущение фанатов. Вскоре после появления гневных комментариев с требованием выпустить «Витон» Инстасамка назвала точную дату релиза. «Я знаю, как вы ждете Витон. Дата дропа: 16 сентября».
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