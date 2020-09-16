16 сентября 2020

Инстасамка выпустила трек «Витон»

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Инстасамка наконец выпустила долгожданный трек Фото: соцсети Инстасамки

Российская хип-хоп и рэп исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева, родилась в Тобольске) выпустила полную версию трека «Витон». Всего через 30 минут после выхода релиз набрал уже почти 24 тысячи прослушиваний и несколько тысяч комментариев.

Фото: Скрин комментариев под релизом песни
Фото: Скрин комментариев под релизом песни

Сниппет «Витона» был опубликован в соцсетях Инстасамки еще 6 августа. Анонс трека в Instagram набрал более 2 млн просмотров. Поклонники Зотеевой ждали выход «Витона» сразу после концерта в Москве, 12 сентября. Однако трек так и не не вышел, что вызвало возмущение фанатов. Вскоре после появления гневных комментариев с требованием выпустить «Витон» Инстасамка назвала точную дату релиза. «Я знаю, как вы ждете Витон. Дата дропа: 16 сентября».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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