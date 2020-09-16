Россия откатывается к июльским показателям по коронавирусу

За время пандемии… россиян вылечились от коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 670 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее их было 5 529 человек, а 14 сентября —5 509.

«За последние сутки в России выявлено 5 670 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении. По данным портала coronavirus-monitor, такие показатели можно было заметить в средине июля текущего года. За день из больниц выписали 5 809 пациентов с COVID-19, 132 зараженных скончались. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 079 519 случаев заражения, 18 917 умерли, 890 114 выздоровели.

Лидером по количеству новых заболевших остается Москва (+750), Второе место досталось Санкт-Петербургу (+207). На третьей строчке Московская область (+173).

В регионах УрФО на первом месте по числу зараженных находится Свердловская область. Там за сутки коронавирус обнаружили у 127 пациентов. Далее идет ХМАО (+83). В Челябинской область выявили 72 инфицированных, в Пермском крае — 64. В ЯНАО обнаружили 58 новых зараженных, в Тюменской области — 54, В Курганская область отличается самой низкой заболеваемостью среди указанных регионов (+28).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что COVID-19 обретает сезонность, пишет « Царьград ». По ее словам, переболевший COVID-19 человек способен выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов, передает «Национальная служба новостей». Врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников назвал эту информацию очередной страшилкой. Он уверен, что переболевшие коронавирусом не опасны для окружающих.