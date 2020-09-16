Россия откатывается к июльским показателям по коронавирусу

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 670 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее их было 5 529 человек, а 14 сентября —5 509.
«За последние сутки в России выявлено 5 670 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении. По данным портала coronavirus-monitor, такие показатели можно было заметить в средине июля текущего года. За день из больниц выписали 5 809 пациентов с COVID-19, 132 зараженных скончались. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 079 519 случаев заражения, 18 917 умерли, 890 114 выздоровели.
Лидером по количеству новых заболевших остается Москва (+750), Второе место досталось Санкт-Петербургу (+207). На третьей строчке Московская область (+173).
В регионах УрФО на первом месте по числу зараженных находится Свердловская область. Там за сутки коронавирус обнаружили у 127 пациентов. Далее идет ХМАО (+83). В Челябинской область выявили 72 инфицированных, в Пермском крае — 64. В ЯНАО обнаружили 58 новых зараженных, в Тюменской области — 54, В Курганская область отличается самой низкой заболеваемостью среди указанных регионов (+28).
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