Доктор Мясников оценил, насколько заразны переболевшие COVID-19

Информация о том, что человек, переболевший COVID-19 и полностью выздоровевший, может быть заразен для окружающих на протяжении трех месяцев, не соответствует действительности. Об этом заявил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников. По его мнению, эти сведения являются очередной страшилкой.
«Давно уже известен факт, что у ряда людей, перенесших коронавирусную инфекцию, положительный ПЦР тест может сохраняться довольно долго. Общее мнение медиков разных стран: такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих», — написал Мясников в своем telegram-канале.
Ранее о том, что люди, которые переболели COVID-19, могут выделять вирус до трех месяцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, напоминает
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