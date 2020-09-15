15 сентября 2020

Доктор Мясников оценил, насколько заразны переболевшие COVID-19

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , девушка, медицинская маска, пассажиры, масочный режим, коронавирус
Врач опроверг данные о том, что переболевший коронавирусом остается опасным для окружающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Информация о том, что человек, переболевший COVID-19 и полностью выздоровевший, может быть заразен для окружающих на протяжении трех месяцев, не соответствует действительности. Об этом заявил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников. По его мнению, эти сведения являются очередной страшилкой.

«Давно уже известен факт, что у ряда людей, перенесших коронавирусную инфекцию, положительный ПЦР тест может сохраняться довольно долго. Общее мнение медиков разных стран: такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих», — написал Мясников в своем telegram-канале.

Ранее о том, что люди, которые переболели COVID-19, могут выделять вирус до трех месяцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, напоминает RNS. Эту информацию также подтвердил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, уточнив, что в среднем человек остается опасным две недели. Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уточнил, что выздоровевший пациент может выделять коронавирус так долго только в том случае, если болезнь перешла в хроническую форму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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