Вузы России определили стоимость обучения

Стоимость обучения осталась на уровне 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские вузы скорректировали стоимость обучения до уровня 2019 года. Об этом во время правительственного часа в Госдуме сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года», — цитирует Фалькова ТАСС. По его словам, причиной корректировки стал экономический кризис на фоне эпидемии коронавируса.

Министр подчеркнул, что многие вузы сохранили цены на уровне прошлого года после соответствующих рекомендаций ведомства. Однако, некоторые учебные учреждения повысили стоимость. По словам Фалькова, в отношении таких вузов были приняты соответствующие меры.

В Минобрнауки также подчеркивали, что вузы в праве сами снижать стоимость обучения на своих специализациях. При этом в расчет берется минимальный допустимый размер оплаты, установленный законодательством РФ.

Ранее Валерий Фальков заявил, что с началом учебного года в вузах не зафиксировано новых вспышек коронавируса, пишет «Национальная служба новостей». Министерство, по словам Фалькова, ежедневно отслеживает ситуацию.