Ради обустройства проезда в Муравленко были срублены 15 деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) жители обратили внимание на большое количество деревьев, вырубленных службами благоустройства. Фотографии 16 сентября были размещены в местных группах в социальной сети «ВКонтакте».

«В течение 27 лет росли деревья возле дома 16 по улице 70 лет Октября. Сегодня их просто безжалостно уничтожили под предлогом строительства проезда. Жители дома очень „рады“, что теперь машины с дороги будут заезжать прямо в подъезд и та зелень, которая защищала дом от пыли и шума с проезжей части, уничтожена», — приводят администраторы сообщение автора, Альберта Холопова. Мужчина поясняет: ему обидно, что никто не замечает 15 вырубленных деревьев, а куда обращаться, он не знает.

В пресс-службе мэрии Муравленко не стали комментировать ситуацию, порекомендовав обратиться напрямую к вице-мэру Андрею Лукьянову. Связаться ним по рабочим телефонам не удалось.

Ранее источники URA.RU сообщали, что мэр Муравленко Александр Подорога в скором времени может занять кресло первого вице-губернатора ЯНАО — Алексей Ситников избрался в законодательное собрание очередного созыва и, якобы, намерен освободить должность. Подорога вместе с губернатором Дмитрием Артюховым совершил уже несколько рабочих поездок по региону, в том числе автопробег по «честному маршруту».

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Фото: Альберт Холопов