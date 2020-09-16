В Кургане массово болеют экс-сотрудники мусорного полигона

Шуховский полигон под Курганом тлеет с 2016 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие сотрудники МУП «Шуховский полигон» под Курганом массово болеют. Проблемы со здоровьем они связывают с работой на полигоне, где мусор тлеет с 2016 года. Об этом экс-сотрудники муниципального предприятия рассказали URA.RU.

«У нас у многих проблемы с легкими, в первую очередь. У меня плюсом заболевание почек и желудка. Мы постоянно дышали этим дымом на полигоне», — уточнил Асхат Валеев.

Еще у одного из бывших сотрудников полигона Сергея Козака, который к тому же грузил ядохимикаты, захороненные на полигоне, серьезное заболевание голосовых связок. Ряд бывших специалистов полигона пояснили агентству, что они не получали доплату за вредность на работе. «Последний раз доплаты нам были в 2014 году. Потом новое руководство провело аттестацию рабочих мест и доплаты убрали. Но полигон как тлел, так и тлеет», — уточнил Владимир Афанасьев.

Курганцы обратились в областной Роспотребнадзор. В ведомстве им ответили, что проводили проверку в июле и августе. Результаты лабораторных исследований установили нарушение санитарного законодательства. В ведомстве рекомендовали экс-сотрудникам обратиться в суд. Копия ответа была направлена в трудовую инспекцию. Но там, согласно ответу (имеется в ред.) нарушений трудового законодательства не усмотрели.

«Нас 9 человек. Мы будем коллективно обращаться в суд, чтобы нам компенсировали вред здоровью. Полигон тлеет и дымит пятый год. Дым, между прочим, ощущают все курганцы, если ветер дует в сторону города», — сказал Валеев.

В администрацию города был направлен запрос по поводу выплат сотрудникам МУП за вредность. На момент публикации ответ не поступил.