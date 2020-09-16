Источник: мэр челябинского города уйдет в отставку

Александр Лазарев покинет пост мэр, чтобы стать депутатом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Мэр Южноуральска Александр Лазарев уйдет в отставку, чтобы стать депутатом заксобрания Челябинской области. Лазарев участвовал в выборах в ЗСО по спискам «Единой России» и набрал необходимое число голосов, чтобы попасть в новый состав регионального парламента. Как сообщил URA.RU источник в «ЕР», Лазарев этим правом воспользуется.

Сразу несколько мэров участвовали сначала в праймериз «ЕР», а потом и в выборах в ЗСО по партийным спискам. «Предполагалось, что если они получат проходные места в списках, то передадут свой мандат другому кандидату, у которого результаты хуже, — пояснил URA.RU инсайдер. — Лазарев мог бы отдать свой мандат депутату ЗСО прежнего созыва Валерию Филиппову, который был с ним в одной территориальной группе. Но этого не произойдет. Лазарев станет депутатом и покинет пост мэра Южноуральска».

Потерявший шанс пройти в новый состав парламента совладелец компании «Злак» Филиппов избирался в ЗСО три созыва подряд. Полномочия Лазарева на посту мэра истекают в ноябре и если бы не выборы в ЗСО, он стал бы переизбираться на новый срок. Депутаты нового созыва получат удостоверения 25 сентября, и Лазарев уйдет в отставку с поста мэра досрочно.

Сам он не стал раскрывать URA.RU свои планы. «По ЗСО решение будет принимать президиум регионального политсовета „Единой России“. Как он решит, так и будет. На сегодня я продолжаю исполнять свои обязанности главы Южноуральска», — сказал мэр. Спикер ЗСО Владимир Мякуш также заявил URA.RU, что депутатов-списочников еще должны утвердить в самой партии.