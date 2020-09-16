16 сентября 2020
15 сентября 2020

Штормовой ветер надвигается на Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо штормового ветра 20 сентября ожидается дождь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 20 сентября скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду. Об этом предупреждает сайт регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

На сайте Курганского ЦГМС указано, что 20 сентября скорость порывов ветра в регионе составит от 15 до 20 метров в секунду. По данном сервиса Gismeteo, скорость ветра в этот день может достигнуть 21 метра в секунду. Согласно Шкале Бофорта, ветер становится штормовым, когда достигает 20,8 метров в секунду.

Также в этот день, по прогнозу курганских синоптиков, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, днем может подняться до +21 градуса.

Ранее сообщалось, что с 15 до 17 сентября в регионе может выпасть месячная норма осадков. По прогнозам, их количество составит от 40 до 60 мм.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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