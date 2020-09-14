Курганскую область зальет дождем

Самые сильные дожди пройдут 16 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 15 по 17 сентября может выпасть месячная норма осадков. Об этом в своем блоге сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

По данным Винштейна, в ближайшие три дня на западе и юго-западе региона прогнозируются интенсивные дожди «Возможно выпадение 40-60 мм, что можно приравнять к месячной норме», — добавил он.

На сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) также указано, что в ближайшие три дня в области пройдут дожди. 16 сентября ожидается местами сильный дождь. В этот день порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

Неделя в Курганской области началась с заморозков. Позже сотрудники МЧС предупредили жителей региона о густом тумане.