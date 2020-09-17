17 сентября 2020

Роспотребнадзор раскрыл, как мутирует коронавирус. Опасны десятки типов болезни

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В геномах вируса SARS-CoV-2 нашли тысячи мутаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса. Но из них лишь 22 зафиксировались и стабильно наследуются, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», — пишут «Невские новости», ссылаясь на сообщение ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что мутации нового коронавируса случились в январе — марте.

Самым устойчивым изменением является появление двух единичных мутаций, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что именно эти варианты вируса были обнаружены у более 93% исследуемых образцов со всего мира.

Ранее декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг сообщил, что коронавирус стал заразнее почти на 30%. При этом коронавирус пока не имеет мутаций, которые бы сделали его более опасным, сказали во Всемирной организации здравоохранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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