Клава Кока прилетела в Курган и не нашла город. ВИДЕО

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кова в Курганской области примет участие в концерте (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курган утренним рейсом из Москвы прилетела популярная певица-блогер Клава Кока. Выйдя из самолета вместе с одним из исполнителем группы Иванушки International Андрем Григорьевым-Апполоновым они не увидели город. Информация появилась в Instagram Клавы Коки.

«Время 7 утра прилетели в Курган. Покажи ребятам, где он. Нигде, ничего нет», — сказали на видео исполнители.

Звезды шоу-бизнеса приехали в Курганскую область, чтобы принять участие в праздновании дня рождения местного предприятия. Оно пройдет в селе Частоозерье. Из известных исполнителей на концерте помимо Клавы Коки и Иванушек International будет Валерий Кипелов (экс-«Ария»). Праздник состоится 18 сентября. В начале праздника запланировано авиашоу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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