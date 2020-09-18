В Курган утренним рейсом из Москвы прилетела популярная певица-блогер Клава Кока. Выйдя из самолета вместе с одним из исполнителем группы Иванушки International Андрем Григорьевым-Апполоновым они не увидели город. Информация появилась в Instagram Клавы Коки.
«Время 7 утра прилетели в Курган. Покажи ребятам, где он. Нигде, ничего нет», — сказали на видео исполнители.
Звезды шоу-бизнеса приехали в Курганскую область, чтобы принять участие в праздновании дня рождения местного предприятия. Оно пройдет в селе Частоозерье. Из известных исполнителей на концерте помимо Клавы Коки и Иванушек International будет Валерий Кипелов (экс-«Ария»). Праздник состоится 18 сентября. В начале праздника запланировано авиашоу.
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