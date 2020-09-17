В ЯНАО врачей роддома обвинили в гибели неродившегося младенца

Женщина потеряла ребенка в родильном отделении Новоуренгойской ЦГБ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачей обвинили в халатности, которая привела к прерыванию беременности у одной из пациенток. Женщине на последних сроках якобы неправильно оказывали помощь, в результате чего ей потребовалась операция, а ребенок погиб, сообщила в социальных сетях знакомая пострадавшей.

«В два часа ночи подруга с сильной болью в животе поехала в роддом (беременность 37 недель), ей сделали обследование и отправили домой. Ребенок был еще жив! — приводят администраторы местных телеграм-каналов и групп „ВКонтакте“ текст сообщения. — В пять утра опять боли, в семь утра вызывает скорую. Скорая говорит, что схваток нет, „не видим смысла вас везти“». Тем не менее женщину доставили в роддом, где обнаружили, что у ребенка нет сердцебиения.

По словам подруги, доставленная выслушала от дежурного врача «кучу хамства», а засуетились медики лишь поняв, что ситуация критическая. Женщину прооперировали, однако о спасении ребенка речи уже не было.

После этого, как утверждает подруга пострадавшей, зав родильным отделением какое-то время отказалась давать родственникам информацию о состоянии женщины. Мужу только к вечеру рассказали о том, что произошло лишь около 17:00.

В окружном депздраве на запрос URA.RU пояснили, что в настоящее время пациентке оказывается вся необходимая помощь, на связи с родственниками находится и. о. главврача Новоуренгойской ЦГБ Иван Лазарев. «По указанным фактам проводится проверка, по ее результатам, в случае обнаружения вины сотрудников, принимавших участие в оказании медицинской помощи, будут приняты соответствующие меры», — сообщили в депздраве.