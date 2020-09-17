Жена курганского депутата отчиталась о зарубежной недвижимости

Депутаты отчитались о доходах за 2019 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супруга депутата Курганской областной думы Марата Исламова Любовь указала зарубежную недвижимость в сведениях о доходах за 2019 год. Информация опубликована на сайте областного парламента.

«Земельный участок в собственности (299 кв. м) и жилой дом (228 кв. м) располагаются в Черногории», — говорится в декларации о доходах депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей.

Исламова стала единственной, кто указал, что владеет недвижимостью за пределами России. Доход женщина показала более 50 млн рублей (в 2018 году было 85,2 млн рублей), с учетом доходов от ценных бумаг и дивидендов. В распоряжении предпринимателя имеется автомобиль Toyota Rav4, два земельных участка, квартира и жилой дом.

Согласно данным системы СБИС, Любовь Исламова является учредителем 11 и руководителем трех компаний. Они в основном занимаются переработкой сельхозсырья и недвижимостью.

Сам депутат Марат Исламов заработал в 2019 году 4,8 млн рублей (в 2018 году — 4,2 млн рублей), с учетом доходов от дивидендов, педагогической деятельности и пенсии. Парламентарий владеет земельным участком и жилым домом. Получить комментарии Марата Исламова URA.RU не удалось, телефон постоянно был занят. Номера супруги парламентария в распоряжении редакции нет.