Беглого фигуранта дел о коррупции в МВД везут в Екатеринбург

Высокопоставленного полицейского подозревают во взятке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета К борцам с коррупцией в Екатеринбурге пришли с обысками ФСБ и СКР

Бывший начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев, задержанный В Москве, будет этапирован в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Ольга Кезик.

«Его должны перевести в СИЗО-4 в Москве (где содержат экс-силовиков), после чего этапируют в Екатеринбург для производства следственных действий», — рассказал защитник. Нечаев подозревается в покушении на получение взятки в особо крупном размере, операцию по его задержанию 16 сентября провели сотрудники свердловского УФСБ и СК.

По данным URA.RU, в 2017 году показания на Нечаева дал старший опер городского ОБЭП Олег Красников, пойманный при взятке от коммерсанта за невозбуждение дела. Нечаев уволился со службы, уехал из города, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Адвокат Нечаева подтверждает, что тот последние годы находился в Москве, но подвергает сомнению законность ареста. «По мнению защиты, арест был произведен по сфальсифицированному рапорту, — заявляет Кезик. — Он ни от кого не бегал — просто жил дома, по своему адресу: у него родился ребенок, он ходил с ним в больницу. Мы уже думали, что он никому не интересен, а тут приходят домой! Вообще-то принято вызывать людей повесткой — хоть бы раз ее выписали!».

Нечаев считался членом «клана генерала Бородина», руководившего свердловской полицией до осени 2018. Ирония судьбы в том, что сейчас Нечаев находится в ИВС Марьино при УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, которое когда-то возглавлял Бородин. Одновременно с операцией по Нечаеву в Москве был задержан Игорь Трифонов — бывший начальник УМВД Екатеринбурга, возглавлявший впоследствии МВД по Карачаево-Черкессии, ушедший в отставку в ноябре 2019. По данным URA.RU, все эти эпизоды могут быть связаны.