У отца стрелка Шамсутдинова нет денег, чтобы приехать на суд сына

Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в военной части в Забайкалье год назад Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Отец тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в октябре 2019 года, не сможет приехать на суд к сыну из-за отсутствия средств. Об этом URA.RU рассказал сам Салим Шамсутдинов.

Отец срочника рассказал, что он регулярно переписывается с сыном. «Сегодня утром получил от Рамиля письмо — он жив, здоров, чувствует себя бодро. Он работает с адвокатами, [они] готовятся к судебному процессу. Не знаю, смогу ли я приехать к нему — у меня средств нет», — рассказал URA.RU Салим Шамсутдинов.

Отец Рамиля Шамсутдинова не обсуждает с ним детали предстоящего суда и морально поддерживает сына. «Я ему советую, по-отечески, чтобы нормально себя вел, чтобы не падал духом. Он меня слушает», — заключил Салим Шамсутдинов.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкалье 25 октября 2019 года. Солдат рассказывал, что в части над ним издевались, в частности не давали спать и обещали изнасиловать. Жертвами расстрела стали восемь человек. Один из обидчиков Шамсутдинова, Руслан Мухатов, был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в 30 тысяч рублей. Позднее стало известно, что дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных.