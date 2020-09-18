Дело тюменского стрелка Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

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Стредок Шамсутдинов сам попросил о суде присяжных Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Дело о расстреле сослуживцев тюменским стрелком Рамилем Шамсутдиновым в октябре 2019 года рассмотрит суд присяжных. Об этом URA.RU рассказал адвокат бывшего срочника Равиль Тугушев. Он пояснил, что обвиняемый в совершении массового убийства тюменец сам настоял на этом.

«Суд присяжных — это выбор Рамиля. И он, и мы, юристы Шамсутдинова считаем, что при таков варианте судебного разбирательства гораздо больше шансов, что дело будет рассмотрено объективно», — пояснил он агентству.

Юрист добавил, что ходатайство о суде присяжных Шамсутдинов подал еще до того, как уголовное дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Он считает, что судебный процесс будет длиться недолго: по его словам, скорее всего, заседания будут проходить почти каждый день.

Ранее агентство писало о том, что тюменский срочник Рамиль Шамстудинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. Жертвам стали восемь человек. Еще двое были тяжело ранены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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