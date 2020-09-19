Ефремов в СИЗО взялся за книги о тюремной жизни

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Спектакль
Михаил Ефремов привыкает к тюремной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельном ДТП, в СИЗО занимается чтением книг по тюремной тематике. Об этом с URA.RU поделилась член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посещавшая его в СИЗО.

«Он [Михаил Ефремов] больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой — одна из книг была посвящена тюремной теме», — рассказала Меркачева.

Также член ОНК отметила, что у актера заметно улучшилось настроение после появления двух новых адвокатов и надежды на получение условного срока. «Последний раз, когда мы с ним общались на этой неделе, он стал более спокойным и позитивным. Мне кажется, настроение у него изменилось из-за появления двух новых адвокатов. Он считает, что они ему помогут», — поделилась Меркачева.

Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве в начале июня. Будучи в нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В начале сентября суд признал актера виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, напоминает RNS.

Ранее стало известно, что новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор и попросил суд изменить меру пресечения артисту на условный срок. Сам актер заявил, что хочет отбывать наказание в Чувашии, если в апелляции ему не смягчат наказание до условного срока.

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