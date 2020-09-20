Силуанов объяснил, зачем Россия дала Беларуси кредит

Антон Силуанов уверен, что Беларуссия выполнит кредитные обязательства перед Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Кредит, который Россия предоставляет Белоруссии выгоден экономике обеих стран. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Здесь обоюдный интерес», — сказал он. По словам министра, задержек по оплате не будет. Силуанов отметил, что случаев, чтобы Белоруссия нарушала сроки возврата займов не было, передает «Ридус».

14 сентября на встрече в Сочи лидеры РФ и Белоруссии договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов. Позднее выяснилось, что до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а еще 500 миллионов долларов Москва предоставит Минску в 2021 году. Силуанов рассказал, что около 330 миллионов долларов, полученных от Евразийского фонда, Белоруссия направит на погашение долга перед «Газпромом»

Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что выданный кредит в полтора миллиарда рублей позволит президенту республики Александру Лукашенко взять финансовую передышку и на несколько месяцев отсрочить дефолт. Он отметил, что нет гарантий в том, что он досидит до конца своего срока, поэтому Москва, рискует тем, что не получит деньги назад. По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссиии Светланы Тихановской, средства пойдут на подавление протестов в стране.